ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca hesabını kısıtladı

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, sosyal medya üzerinden Türk erkeklerinin tacizine ve tehditlerine maruz kaldığını belirten paylaşım yapmıştı. Tacizlerle başa çıkamayan Sheyenne Shea, Instagram hesabını kısıtladı.

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı. Shea, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun" demişti.

"TACİZLERDEN BIKTIM, USANDIM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.