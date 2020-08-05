Süveter nasıl yazılır? TDK'ya göre süeter mi, süveter mi?

Süveter kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Süeter nasıl yazılır? Süeter mi, süveter mi? TDK'ya göre süveter kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SÜVETER NASIL YAZILIR? SÜETER Mİ, SÜVETER Mİ?

Süeter nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "süveter" şeklindedir.

Süeter: Yanlış

Süveter: Doğru

TDK'YA GÖRE SÜVETER NE DEMEK?

süveter

isim, (süve'ter), Fransızca sweater

Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazak.

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