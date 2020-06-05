Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

05.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:08

Suudi Arabistanlı bir baba , bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

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Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğin vücudunun yarısını kumun altına gömdü. Baba, bebeğini kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepkilere neden olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÖRÜNTÜLER İÇİN ACİL ÖNLEM ALINDI

Olay sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından, Suudi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, çocuk haklarını ihlal eden, yaşamlarını ve davranışlarını tehlikeye atan görüntü ile ilgili acil önlemlerin alındığını duyurdu. Komisyon, çocuk haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.