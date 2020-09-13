Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, takipçilerinin gözünü kamaştırdı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı isimli takipçisiyle geçtiğimiz hafta birlikteliğini bitirmişti. Boluğur, önceki gün siyah taytı ve bluzuyla dikkat çekti. Sütyen giymeyen ünlü oyuncunun göğüs uçlarının belli olması takipçilerini rahatsız etti.

Özellikle sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı.

Aynı gün AVM için tercih ettiği kıyafetleriyle sosyal medyada da paylaşım yapan Boluğur sütyen tercih etmeyince göğüs uçları belli oldu. Siyah bluzu ve tartıyla dikkat çeken güzel oyuncunun bu haline takipçilerinden yorum yağdı.

Bazı takipçileri sürekli eleştirilen Boluğur için "Sütyen takmıyor sizi mi takacak" yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise güzel oyuncunun bu görüntüsünü abartılı buldu.

Yeni sezon için yoğun bir toplantı trafiği yaşadığını söyleyen Merve Boluğur, "Sezon için gelen teklifler var. Dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve evet bu projede yer alıyorum, diyebileceğim bir durum yok. Ama dediğim gibi yoğun bir dönemden geçiyorum şu sıralar" açıklamasında bulundu.