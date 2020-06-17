Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak

Survivor 2020'nin 17 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Anlat Bakalım sürprizi yaşanacak. Bayram özel yayını dışında oyunu hep kendi aralarında oynayan yarışmacılar, ikinci kez ünlü isimlerle partner olacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANACAK

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, Survivor 2020'nin yeni bölümünde Anlat Bakalım yarışmasına konuk olacak. Acun Ilıcalı, güzel oyuncunun yarışmada Cemal Can Canseven ile partner olacağını açıkladı. Survivor Anlat Bakalım'da Demet Özdemir'in yanı sıra Bensu Soral, Enis Arıkan, Furkan Korkmaz, Haluk Levent, Danilo Zanna, Eser Yenenler ve Mustafa Ceceli de yarışacak.

Enis Arıkan daha önce de Survivor'un bayram özel yayınında Nisa ile eşlemiş ve 9 tane kelime bulmuşlardı. İkili bu akşam yayınlanacak olan bölümde de partner olacak.

İşte Anlat Bakalım oyunundaki partnerler...