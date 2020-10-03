Survivor şampiyonu Atakan Arslan, spor programıyla ekrana dönüyor

Yıllar önce Survivor'da şampiyon olarak adını duyuran milli sporcu Atakan Arslan, önceki gün oğlu Leon Aslan Arslan ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de oğlunu oyun salonuna götürüp vakit geçiren Arslan, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

SPOR ÜZERİNE PROGRAM YAPACAK

Arslan, "Yakında Teve2'de spor üzerine bir program yapacağım. Bugün tanıtımımız yayınladı, önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp sporseverler için bilgi verici bir program ile izleyicimizle buluşacağız" diye konuştu.