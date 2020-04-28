Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Muhteşem bir ev ödülünü kazanmak için yarışan yarışmacılardan Nisa, oyunu kazanmasına rağmen arkadaşlarının yanına gelerek "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Acun Ilıcalı ise Nisa'nın bu hallerinden sonra devreye girerek açıklama yaptı.

"YAPAMIYORUM, GİTMEK İSTİYORUM"

Survivor 2020'de kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda Nisa, Elif'e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa'nın aldığı bu sayı ile motive olan Gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa'nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa'ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULARAK YERE ÇÖKTÜ

Oyun sonrası iki takımla konuşan Acun Ilıcalı, morali bozuk olan Nisa'ya dönerek "Yine morali bozuk bir Nisa var. Merak ediyoruz ne oldu?" diye sordu. Nisa ise "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyor ama olmuyor. Artık sinirli de değilim. Bitmişim" dedikten sonra yere çöktü ve gözyaşlarına boğuldu. Nisa'ya takım arkadaşı Barış moral vermeye çalıştı.

"DEVAM ETMEYECEKSEN ETMEYEBİLİRSİN"

Acun Ilıcalı ise Nisa için "Vakit verelim Nisa'ya biz. Ama hiç kimseyi de Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi.

ARKADAŞLARIYLA ÖDÜLÜN TADINI ÇIKARDI

Kazandıkları oyun için lüks bir malikaneye iden Nisa, oyun esnasında olan moral bozukluğunu unutarak arkadaşlarıyla eğlencenin adını çıkardı. Nisa'nın ilerleyen bölümlerde yarışmadan çekilip çekilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.