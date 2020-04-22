Survivor 2020'nin 53. bölümünde adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu. Gelişme sonrası izleyiciler Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında, nereli? Ezgi Hocaoğlu hayatı ve biyografisi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.