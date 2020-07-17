Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına yönelik açıklama yaptı. Koca, "Tepkiler haklı. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" mesajını paylaştı.

Survivor finalinde, izlemeye gelen vatandaşların maskesiz bir şekilde yan yana oturmaları ve yarışma bitiminde ünlülerle hayranların sarılıp yakın temas halinde olması tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Survivor'daki görüntülere tepkisiz kalmayarak, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." dedi.