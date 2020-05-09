Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 70. bölümüyle ekrana geldi. Ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları, orman evinde bir gün geçirmek, akşam yemeği ve pasta ödülü için yarıştı. Son günlerde morali bozuk olan ve üst üste oyun kaybeden Aycan ise isyan etti.

"BENİM SURVIVOR'IM BURAYA KADARMIŞ"

Gönüllülere karşı oyunu kaybeden Ünlüler takımı büyük üzüntü yaşadı. Oyun sonrasında adeta çöküp kalan Aycan Yanaç takım arkadaşı Elif'e içini döktü. Moral bozukluğu yaşayan Aycan'ın "Bitmedi artık ya. Bundan sonra istesem de güçlü kalamam. Benim Survivor'ım buraya kadarmış" sözleri Elif'i de şaşırttı.

ARKADAŞINDAN ALDIĞI ŞİFRELİ MESAJLA SARSILDI

Survivor'da geçtiğimiz haftalardaki iletişim ödülünde dışarıdaki arkadaşlarından şifreli haber alan Aycan Yanaç uzun süre bunun üzüntüsünü yaşamıştı. Aycan'ın keyifsiz olduğunu gözlemleyen Acun Ilıcalı da şifreli konuşmanın sırrını çözmüştü. Aycan Almanya'daki sevgilisiyle ilgili aldığı haberden sonra yaşadığı moral bozukluğunu uzun süre üstünden atamamıştı. İlerleyen günlerde ise Acun Ilıcalı bir daha ki iletişim ödülünde isterse arkadaşıyla görüşebileceğini söylemişti.