Yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor son bölümde izleyiciyi ekrana bağladı. Heyecanlı anların yaşandığı bölüme Yunus Emre ile Acun Ilıcalı diyaloğu damga vururken Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Yunus Emre elendi mi konuları merak edildi.

YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Oyun sonrasında Yunus Emre'yi ciddi bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, "Sen burada bir daha küfür kullanırsan çok ciddi yaptırım uygulayacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz ama sen bunu çok ciddi alışkanlık haline getirdin. Bizde küfür yok. Sen hakaret ediyorsun. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok. Berkan'ın sana karşı sinirlenmesi normal. Sana yaklaşılmıyor mu?" dedi.

Acun Ilıcalı

Yunus Emre ise bu sözlerden sonra gülerek, "Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum tek başıma" ifadelerini kullandı. Yunus Emre'nin tavrından rahatsız olan Acun Ilıcalı, resti çekerek "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Burada kurallar var, medeni bir ortamda yarışma yapıyoruz. Artistik yapacaksan, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun. Sen anlattığımdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin" diyerek oyundan ihraç etti.

Yunus Emre

Yunus Emre'nin gitmesinin ardından da konuşan Acun, "Yaptığımız uyarıları anlayabilecek durumda değil. Biz programımızda agresifliğe bir şey demedik ama böyle davranışları istemiyorum. Uyarıda hala bu tip cevaplar veren bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum. Kendisiyle ilgili daha sonra değerlendirme yapacağız" dedi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme gecesi öncesinde Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde ödül mücadelesi yaşandı. Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın büyük ödül oyununu kazanmak için zorlu anlar yaşadığı oyun heyecanlı anlara sahe oldu.

Ödülün iskender ve safari olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; bu hafta dört dokunulmazlık oyununu da kazanan Gönüllüler takımı oldu...

Survivor ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı safarinin ve masaj ödülünün tadını çıkardı.