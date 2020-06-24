Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2020 elenen isim kim? Survivor 2020'nin final tarihi ve yeri!

Her akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor 2020'de eleme konsey, nefesleri kesti. 3 ismin potada olduğu gecede adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2020'de elenen isim kim oldu? İletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte, elenen isim.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

116. bölümü ile ekrana gelen Survivor'da ödül oyunu mücadelesi yaşandı. İki ekip ödülü kazanabilmek adına büyük bir performans sergiledi. Sercan ile Nisa'nın yarışı da dikkat çekerken. İki ismin mücadelesinde kazanan taraf Sercan oldu. Başa baş geçen yarışların ardından iletişim oyununu kazanan takım 10'a 7'lik skor ile kırmızı takım oldu. Bu sonuçla yarışmacılar ailesinden ve arkadaşlarından gelen videoları izleme ve fotoğraf çekme hakkı kazandı.

İLETİŞİM OYUNU İSTATİSTİKLERİ

Mavi Takım (7)

Cemal 1/4

Yasin 2/4

Nisa 2/5

Barış 2/4

Kırmızı Takım (10)

Berkan 2/5

Elif 3/4

Sercan 3/4

Evrim 2/4





SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de dün akşam eleme heyecanı nefesleri kesti. Konsey öncesinde yarışmacılar iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Akşam ise eleme konseyinde yarışmacılar heyecanlı bir bekleyişe girdi.

Dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adayı olarak Evrim, Sercan ve Nisa'yı göstermiş ve bu 3 isim eleme adayı olmuştu.

Bu üç isim arasında yapılan oylamanın ardından elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde Survivor 2020'ye veda eden ismi açıkladı. Konseyde üç isim arasından adaya veda eden isimj isim Evrim Keklik oldu.

Evrim: " Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda birçok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum"

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Finale sayılı günler kaldığını belirten Acun Ilıcalı, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin olacağını ve son haftanın inanılmaz geçeceğini ifade etti. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını söyledi. Ilıcalı, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" ifadelerini kullandı.