Survivor'da kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor basketbol oyununu kim kazandı?

SURVİVOR BASKETBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor 2020'de 12 Mayıs akşamı basketbol oyunu heyecanı yaşandı. Oyunun galibi olan takım Acun Ilıcalı'nın hesabından canlı yayın yapmaya hak kazanacak.

SURVİVOR BASKETBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor basketbol oyunu adeta bir derbi karşılaşması gibi heyecanlı anlara sahne oldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasında kıyasıya rekabet yaşanırken yarışma sonrası gerilim tırmandı. Basketbol karşılaşmasının kazananı ve Instagram canlı yayın ödülünü kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı canlı yayınla bağlantı yapacak.

INSTAGRAM CANLI YAYINI NE ZAMAN OLACAK?

Gönüllüler 13 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapacak. Her yarışmacı ayrı ayrı yayına katılacak.

ERSİN KORKUT SAKATLIK NEDENİYLE YARIŞMADAN AYRILDI

Acun Ilıcalı, Ersin'in MR sonuçlarını ve doktor kararını açıkladı. Acun Ilıcalı'ı Ersin'in Survivor'dan ayrılacağını açıkladı. Açıklama sonrası Erin Korkut derin üzüntü yaşarken diğer yarışmacılar da haber sonrası üzüntülerini gizleyemedi.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme konseyinde öncelikle eleme adayları, Berkan, Mert.

Gönüllüler takımının eleme adayları: Berkan

Ünlüler takımının eleme adayları: Mert

12 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da günlerdir beklenen akşam geldi ve eleme konseyi yapıldı. Heyecanın ve gerilimin yüksek olduğu gecede oylama yapıldı. Ama Ersin Korkut sakatlık nedeniyle ekstra bir eleme yapılmadı ve oylama sonuçları muhafaza edilerek önümüzdeki hafta yeniden dokunulmazlık oyunu oynanacak. İzleyici SMS'leri bu haftaki SMS oyları ile birleştirilerek yeniden değerlendirme yapılacak.