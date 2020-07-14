Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu

Tv8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2020'de, 5,5 aylık maceranın şampiyonu bu akşam yapılacak final ile belli olacak. Yarışmanın Dominik finalinin son gününde Berkan Karabulut'un elenmesinin ardından bir isim daha yarışmaya ve hayallerine veda etti.

FİNALE KALAN İKİ İSİM BELLİ OLDU

İstanbul finalinin ilk ayağında ise, SMS oylamasında rakiplerine göre daha az oy alan Yasin Obuz, yarışmaya veda etti. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı ise finalde yarışmaya hak kazandı.