Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Survivor 2020'de, 4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu.

ELE ADAYLARI BELLİ OLMUŞTU

Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda geçtiğimiz bölümlerde Elif ve Yunus Emre eleme adayları olmuştu. Geçen hafta da oynan oyunlarda ise Aycan ve Sercan eleme adayı oldu.

4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan oldu.

ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI

Elenen ismin belli olması sonrasında Acun Ilıcalı Survivor'da yeni sistemi açıkladı. Yarışmacılar artık Ünlüler ve Gönüller takımı olarak yer almayacaklar.

Survivor'da sona kalan 10 yarışmacı bireysel bir mücadele verecek. Ardından ilk 4'e giren isimler tur atlayacak. Bireysel yarışmayı 1. tamamlayan isim 4. ile, 2. tamamlayan isim de 3. olan yarışmacıyla karşılaşacak. Bu eşleşmelerden galip çıkan iki isim yeni kurulacak takımların kaptanı olacak.