Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 dün akşam 79. bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni kurallar ve değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

KAMPLAR BU HAFTA BİRLEŞİYOR

Eleme potasına kalan isimlerin belirlendiği konseyde konuşan Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının aynı kampta kalmaya başlayacağı tarihi açıklayarak "Survivor'ın kuralı şudur; kalan yarışmacı sayıyı belli bir sayıya ulaştığı zaman aynı kampta yaşamaya başlıyorsunuz. Bunun en önemli sebebi de rutinden ayrılmak. İki takımın bir araya gelince aralarındaki iletişimi merak ediyoruz. Kamplarınız bu hafta birleşiyor. Elemeden sonra artık aynı kampta kalmaya başlayacaksınız. Ancak tüm detayları Salı akşamı konseyde açıklayacağım" dedi.

"BAYRAMDA SIRA DIŞI ŞEYLER OLACAK"

Acun Ilıcalı, 3 aydır ailesinden uzak kalan yarışmacılara bayramda özel bir kutlama yapacaklarının müjdesini verdi. Yarışmacıların bayram kutlama isteğini kırmayan Ilıcalı, "Buradan binlerce kilometre ötede vatandaşlarımız bayramı yaşarken biz de burada bayramı yaşıyor olacağız. Bayramda burada sıra dışı şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"BİR TAKIM 3 KİŞİYE DÜŞERSE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Survivor'daki yeni kurallardan bahseden Ilıcalı, bir takımın 3 kişiye düşmesi halinde başlayacak olan yeni dönemi şu sözlerle anlattı: "Bu durumun olması halinde başka bir döneme başlayacaksınız. Eğer çeyrek final öncesinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse yeni bir dönem başlayacak, orada başka bir sürprizimiz olacak. Bunu da açıklayacağım. Ancak çeyrek final süresinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse bu defa çeyrek finalde yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek."

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları da belli oldu. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Mert ve Aycan'ı aday olarak çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında ise Yasin aday oldu.