Survivor eleme gecesinde adaya eden isim BerkanKarabulut oldu. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Berkan Karabulut hakkında merak edilenler…

BERKAN KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Berkan Karabulut kendini şu şekilde tanımlıyor;

Ben Berkan Karabulut. 23 Eylül 1994 İstanbul doğumluyum. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğuyum. Ailemde sporcular olmamasına rağmen bizi çok şükür erken yaşta spora yönlendirmişler. Toplamda 10 tane okulda okudum, basketbol oynadığım için her sene iyi okul takımı nerede kurulduysa o okula gittim. Her sene farklı sınıf arkadaşları edindim, güzel bir çevre edindim. Bunca insanla tanışmak ve birebir diyalog halinde olmak benim hayatımda yaşıtlarımın yaşamlarının yanında insan ilişkisi anlamında bir kaç gömlek ileride olmama yardımcı oldu.

7 yaşında futbola başladım, sonrasında yapmadığım spor dalı kalmadı. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadım. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladım. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra orada tanıştığım bir dostum finansal anlamda kuvvetli olduğunu ve benim enerjime güvendiğini söyledi. Beraber çalışmalarda bulunup Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtık. 21 yaşında kendi stüdyomu işletir olmak bana bir çok güzel insanla tanışma konusunda epey yardımcı oldu. Kısa bir süre sonra eğitmen olan abimi de yanıma çağırdım ve sonrasında o salonu beraber işletmeye devam ettik. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonumuzu açtık. 4 seneyi aşkındır levazımda Dublex Bahçeli bir stüdyomuz bulunmakta, bir çok dostumuz arkadaşımızla beraber keyifle çalışır pozisyondayız.

Hayatım boyunca hep mücadele edebileceğim kulvarlarda bulundum, kolay yollar yerine beni tatmin ediceğini bildiğim zorlu yokuşları çıkmayı tercih ettim. İnsan ilişkilerimin iyi olduğunun farkındayım ve bulunduğum ortamda elimden geldikçe pozitif ve ferah bir enerji yaratmaya çalıştığım bir hayat yaşıyorum. Bir çok meslek yapabilecek kapasiteye sahibim bunu biliyorum ama yaptığım mesleğin beni en fazla çektiği nokta sağlıklı yaşamın içinde olup çevreme 7'den 77'ye sağlığı aşılayıp içimdeki enerjiden kimine çok kimine az paylaştırabiliyor olmam.

4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık.