Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde 4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE F.BAHÇE'DE GÖREV YAPACAK" İDDİASI

Adaya veda etmesinin ardından gözler, Aycan'ın Türkiye'ye dönüş sonrası Ali Koç'la yapacağı görüşmeye çevrildi.

Bu veda sonrası Aycan Yanaç'ın önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptıktan sonra Fenerbahçe'de görev alacağı iddia edildi.

"FENERBAHÇE'DEN BAŞKA TAKIM GÖREMİYORUM"

Yarışmada Fenerbahçeli olduğunu sürekli dile getiren Aycan, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ise, "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim" şeklinde bir mesaj göndermişti.

Acun Ilıcalı da, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyeyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

(Snobmagazin)