Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun

Survivor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Ersin Korkut'un, MR sonuçlarının ardından yarışmaya devam edemeyeceği anlaşıldı ve başarılı yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı.

Üzücü haberi Ersin Korkut ve Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı "Benim için en hüzünlü veda oldu" dedi. Ersin Korkut, adaya vedasının ardından gözyaşlarına engel olamadı.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma ise yarışmaya veda eden Ersin Korkut hakkında paylaşımda bulundu.

"SİZ DAHA ONU YENİ TANIDINIZ"

Survivor'un eski yarışmacılarından Nouma, "Kanka benim şampiyonumsun dön gel. Ersin adamın dibidir, siz daha onu yeni tanıdınız" sözlerini kullandı.