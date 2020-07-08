Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale sayılı günler kala bir isim daha yarışmaya veda etti. Sercan, Yasin ve Berkan'ın eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim, en az oyu alan Sercan Yıldırım oldu.

ELEME ADAYLARI NASIL BELİRLENDİ?

Yarışmanın bireysele dönmesinin ardından geçtiğimiz hafta tüm bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan Sercan eleme potasını kendisi belirlemiş ve 3 yarışmacı arasından Nisa adaya veda eden kişi olmuştu.

Bu hafta ise ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan yeni haftanın ilk eleme adayını geçtiğimiz haftada olduğu gibi Berkan olarak açıkladı. İkinci bireysel dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve konseyde Sercan'ın adını vermişti. Haftanın üçüncü ve son bireyselini de Sercan'ın kazanmasıyla konseyde Yasin ismini veren Sercan potayı belirlemiş oldu.

SURVİVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

7 Temmuz 2020 Salı günü yapılan SMS oylaması sonucunda yarışmaya bir isim daha veda etti. Eleme potasında olan Berkan, Sercan ve Yasin üçlüsünden en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Sercan oldu.