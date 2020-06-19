Süper Piyango sonuçları 18 Haziran: MPİ Süper Piyango çekilişi
Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 18 Haziran Perşembe çekilişi gerçekleşti. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 18 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 100 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...
Süper Piyango çekilişi canlı yayında sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını internet adresi üzerinden yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 18 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahibini buldu. İşte, 18 Haziran Perşembe Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...
Süper Piyango sonuçları için tıklayın...
KAZANAN NUMARALAR
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
272114
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
012127 148102 157408 219306 248013 270484
276008 345539 377553 445793
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
048585 296122 309495 427002 458189
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
3 - 9
SÜPER PİYANGO NEDİR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.
SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.