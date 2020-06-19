Süper Piyango sonuçları 18 Haziran: MPİ Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 18 Haziran Perşembe çekilişi gerçekleşti. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 18 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 100 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını internet adresi üzerinden yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 18 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahibini buldu. İşte, 18 Haziran Perşembe Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

272114

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

012127 148102 157408 219306 248013 270484

276008 345539 377553 445793

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

048585 296122 309495 427002 458189

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3 - 9

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.