Süper Lig puan durumu! Süper lig haftanın fikstürü! Bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Süper Lig, bu hafta tekrar başlıyor sporseverlerin heyecanla beklediği maçlar öncesi, Süper Lig puan durumu, Süper lig haftanın fikstürü ve bu hafta hangi maçlar oynanacak gibi konular merak ediliyor.

11.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:58

Mart ayında ara verien Süper Lig, bu hafta tekrar başıyor. Pandemi süreci nedeniyle ara verilen lig tekrar başlarken sporseverler de heyecanla beklemeye başladı. Peki, Süper Lig puan durumu sıralaması ne?Süper lig haftanın fikstüründe hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar oynanacak?

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

1. Trabzonspor

2. Başakşehir

3. Galatasaray

4. Sivasspor

5. Beşiktaş

6. Alanyaspor

7. Fenerbahçe

8. Göztepe

9. Gaziantep Fk

10. Denizlispor

SÜPER LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ!

12 Haziran 2020 Cuma 21.00

Göztepe-Trabzonspor

Fenerbahçe-HK Kayserispor

13 Haziran 2020 Cumartesi 18:30

M.Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

13 Haziran 2020 Cumartesi 21:00

Beşiktaş-Antalyaspor

BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

14 Haziran 2020 Pazar 18:30

Gençlerbirliği-İH Konyaspor

14 2020 Pazar 21:00

Çaykur Rizespor-Galatasaray

14 Haziran 2020 Pazar 21:00

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

15 Haziran 2020 Pazartesi 21:00

DG Sivasspor-Yukatel Denizlispor