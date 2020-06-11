Süper Lig puan durumu! Süper lig haftanın fikstürü! Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Süper Lig, bu hafta tekrar başlıyor sporseverlerin heyecanla beklediği maçlar öncesi, Süper Lig puan durumu, Süper lig haftanın fikstürü ve bu hafta hangi maçlar oynanacak gibi konular merak ediliyor.
Mart ayında ara verien Süper Lig, bu hafta tekrar başıyor. Pandemi süreci nedeniyle ara verilen lig tekrar başlarken sporseverler de heyecanla beklemeye başladı. Peki, Süper Lig puan durumu sıralaması ne?Süper lig haftanın fikstüründe hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1. Trabzonspor
2. Başakşehir
3. Galatasaray
4. Sivasspor
5. Beşiktaş
6. Alanyaspor
7. Fenerbahçe
8. Göztepe
9. Gaziantep Fk
10. Denizlispor
SÜPER LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ!
12 Haziran 2020 Cuma 21.00
Göztepe-Trabzonspor
Fenerbahçe-HK Kayserispor
13 Haziran 2020 Cumartesi 18:30
M.Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
13 Haziran 2020 Cumartesi 21:00
Beşiktaş-Antalyaspor
BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
14 Haziran 2020 Pazar 18:30
Gençlerbirliği-İH Konyaspor
14 2020 Pazar 21:00
Çaykur Rizespor-Galatasaray
14 Haziran 2020 Pazar 21:00
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
15 Haziran 2020 Pazartesi 21:00
DG Sivasspor-Yukatel Denizlispor