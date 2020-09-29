Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı

Transferde fırtına gibi esen Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün Lucas Biglia'dan sonra Mario Balotelli ile ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyerek sezona başlayan ve yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Karagümrük'ün son olarak Mario Balotelli ile görüştüğü ve İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak için bir teklif sunduğu ifade edildi.

GENOA DA İLGİLENİYOR

İtalya Serie B'de forma düşen Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.