Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı
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Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı

29.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:19

Oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, transferde de büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Milan'dan Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Karagümrük, İtalyan golcü Mario Balotelli'yi de transfer etmek için teklif sundu.

Transferde fırtına gibi esen Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün Lucas Biglia'dan sonra Mario Balotelli ile ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyerek sezona başlayan ve yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Karagümrük'ün son olarak Mario Balotelli ile görüştüğü ve İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak için bir teklif sunduğu ifade edildi.

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İtalya Serie B'de forma düşen Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı
Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: bu karagümrük bu parayı nerden buluyor
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AAAA: bunlar da sırf isim yapmış diye transfer yapıyo. 3 büyüklerin eskiden yaptığı yanlışı şimdi anadolu takımları yapıyo. sonra da batıyah borçlarımızı ödeyemiyah. . . .
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