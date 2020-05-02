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Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere

Avrupa kulüplerinin radarında olan, son olarak Trabzonspor'un istediği Kayserispor'un yıldız adayı Emre Demir, Başakşehir'e gitmek üzere. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan 16 yaşındaki genç futbolcuyla teknik direktör Okan Buruk'un görüştüğü öğrenildi.

02.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:22

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın kapısından dönen, son olarak Trabzonspor'un listesine giren Emre Demir'in rotası Medipol Başakşehir oldu.

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Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği 16 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir'in devre arasından beri istediği ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Ocak ayında finansal kriterler nedeniyle bu işi bitiremeyen turuncu-lacivertliler, sezon sonu için Kayserispor ile sözleşti. Hatta Emre Demir ile teknik direktör Okan Buruk'un dahi görüştüğü ve "Burada iyi çalışırsan, 2 sene sonra Avrupa'ya gidersin" dediği öğrenildi. Kayserispor'un 8 yaşında Mersin'den bulup getirdiği Emre Demir, daha önce Barcelona tarafından elemelere çağrılmıştı.

1.5-2 MİLYON EURO BONSERVİS

Kayserispor'un büyük emekleri nedeniyle sarı- kırmızılı kulübe mutlaka iyi bir bonservis bedeli kazandırmak isteyen Emre Demir ve ailesi, artık sarı-kırmızılıların Başakşehir ile anlaşmasını bekliyor. Kulüplerin görüştüğü bonservis miktarı ise 1.5-2 milyon euro civarında.

(Fanatik)