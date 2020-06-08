Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Bir dönem Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'la adı anılan eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor.
08.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:03
Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında kiralık olarak forma giyen Kostas Mitroglou, Marsilya'ya geri dönme kararı aldı.
Bonservisi Marsilya kulübünde bulunan Mitroglou 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giydikten sonra Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına kiralanmıştı. PSV'deki ilk maçında golle tanışan Yunan farvet sonrakli maçlarda ise bekleneni veremedi. 12 maçta skor katkısı yapamayan Kostas Mitroglou, Hollanda'da hayal kırıklığı yaşattı.
ALANYASPOR'UN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Sezon sonunda Marsilya'ya katılması beklenen Yunan futbolcu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un gündemine gelmişti.