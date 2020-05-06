Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir, 2019-20 sezonunu 26 Temmuz tarihinde bitirmek istediklerini ve Ağustos ayında verilecek tatilin ardından yeni sezonun başlamasını planladıklarını ifade etti.

YENİ SEZONUN AĞUSTOS AYI SONRASI BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Nihat Özdemir'in açıklamaları doğrultusunda Süper Lig'de 2020-21 sezonun Ağustos ayından sonra başlaması bekleniyor.

Nihat Özdemir'in 2020-2021 sezonuna dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"7 tane hafta sonu, 1 tane hafta içi maç yaparak bu sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. 11 Haziran 2021'de de EURO 2020 başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de liglerin bitmesini istiyor. Bunları düşünerek yeni sezon planlamasını ve yeni sezon öncesi ne kadar ara vereceğimizin planlamasını yapacağız."