Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor

Türkiye'de profesyonel ve amatör tüm liglerin 12-13-14 Haziran tarihinde başlayacağının açıklanmasının ardından, sezonun bitiş tarihi de netleşti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, mevcut sezonu 26 Temmuz'da bitireceklerini, Ağustos ayında yapılacak tatilin ardından da yeni sezonun başlamasının planlandığını ifade etti.