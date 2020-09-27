Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

Geçtiğimiz gün Sevilla'yı mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da şoke eden bir yenilgi aldı. Bavyera ekibi, konuk olduğu Hoffenheim'a 4-1 yenildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibinin Ermin Bicakcic ve Munas Dabbur ile bulduğu gollere Bayern Münih, Joshua Kimmich'in golüyle cevap verdi ve soyunma odasına 2-1'lik Hoffenheim üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda Hoffenheim adına Andrej Kramaric sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

SERİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından ligde 3 puanda kalan Bayern Münih, bu yıl ilk defa mağlup oldu. Ayrıca, Bavyera ekibinin 23 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Hoffenheim ise bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaptı.