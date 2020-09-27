Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu
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Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

27.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:58

Süper Kupa'da Sevilla'yı yenerek şampiyon olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu yıl ilk defa yenilen Bavyera ekibinin 23 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Geçtiğimiz gün Sevilla'yı mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da şoke eden bir yenilgi aldı. Bavyera ekibi, konuk olduğu Hoffenheim'a 4-1 yenildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibinin Ermin Bicakcic ve Munas Dabbur ile bulduğu gollere Bayern Münih, Joshua Kimmich'in golüyle cevap verdi ve soyunma odasına 2-1'lik Hoffenheim üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda Hoffenheim adına Andrej Kramaric sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

SERİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından ligde 3 puanda kalan Bayern Münih, bu yıl ilk defa mağlup oldu. Ayrıca, Bavyera ekibinin 23 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Hoffenheim ise bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaptı.

Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu
Haber Yorumları (3)
CABBAR HIZLISAPLAR: Ee yeter haaa. Birşeyi tadında bırakacan
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PAOK: Oh olsun dokuldunuz denize
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RARAS: Herşeyin bir sonu vardır
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