Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı

Bir dönem NTV ana haber bültenini sunan Simge Fıstıkoğlu, 5 yıldır görev yaptığı NTV ve Doğuş Yayın Grubu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Deneyimli spiker, kişisel Twitter hesabından veda mesajı yayınlayarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Fıstıkoğlu paylaşımında, "5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu'na değil, tüm Doğuş Holding'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

2018 yılında iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturan Simge Fıstıkoğlu aynı yılın Eylül ayında ilk çocuğunu dünyaya getirmiş, 2020 yılının Mart ayında ise ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

12 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'un Yeşilköy semtinde dünyaya gelen Simge Fıstıkoğlu, Edip Mazhar ile Güler çiftinin iki kızından biridir.

Fıstıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Televizyon kariyerine 2006 yılında Habertürk TV'de spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında A Haber'e geçti. 2012 yılında Habertürk'e geri döndü. '1 Gün ve Gün Başlıyor' ve 'Burası Hafta Sonu' programlarını sunan Fıstıkoğlu, Show TV ile anlaştı ve 'Yeni 1 Gün' programında haber sunuculuğu yaptı.

Eylül 2014 yılında programına son verilmesinin ardından çeşitli projelerde yer alan Fıstıkoğlu, 2015'te TRT Spor kanalında futbol sohbet programı 'Topuklu Krampon'u Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu.

Aynı yıl NTV'ye transfer olan Fıstıkoğlu, hafta içi her akşam 'Spor Akşamı' adlı programını ve 'Günün İçinden' adlı haber programını sundu.