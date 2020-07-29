Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, elindeki sopayla babasını öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan adamın yardımına çevredekiler koştu. Mağdur olan baba, polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde önceki gün saat 17.00 civarında yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını yol ortasında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu.

ACIMASIZ EVLAT KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Babasını sopayla defalarca darp eden kişiyi durdurmak için araya giren vatandaşlar da görüntülerde yer aldı.