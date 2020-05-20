65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı

İstanbul Sultangazi'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

20.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:34

Sultangazi'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

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Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı.

POLİSLER GİDİNCE ÇIKTILAR

65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağı kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı.