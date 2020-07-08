Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphe etti. Şüpheler üzerine harekete geçen kadın, kocasını ve bir başka kadını park halinde minibüsün içinde yarı çıplak halde yakalayınca çılgına döndü. Kadının gazabına uğrayan koca, "Polis çağırın" diye bağırdı.
Sultangazi'de kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü. Kadının kocasını ve yanındaki kadına saldırma anları cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Eşinin saldırısına uğrayan koca ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.
Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. K.K. bir arkadaşının, eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi üzerine sokağa gitti.
KOCASINI BAŞKA KADINLA YARI ÇIPLAK GÖRDÜ
K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kapıyı açmak zorunda kalmasıyla kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi yarı çıplak halde gören kadın çılgına döndü. Kocasını döven kadın minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı. Eşinin durduramayan koca S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardın istedi.
MİNİBÜSTEKİ KOCA VE YANINDAKİ KADIN MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ
Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.