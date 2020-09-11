Süleyman Soylu, sosyal medyadan 35 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni bir meydan okuma başladı. Sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını yan yana koyup paylaşmaya başladı.

Bu akıma uyan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu, sosyal medyadan 1985 yılında bir gazetede çıkan fotoğrafını paylaştı.

Bakan Soylu'nun 35 yıl önce çekilen fotoğrafına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte dikkat çeken o paylaşım;