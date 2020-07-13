Şükriye Tutkun kimdir? Şükriye Tutkun nereli, kaç yaşında?

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Tutkun, bir dönem şarkıları ile adından söz ettiriyordu. Kocaeli'de doğan sanatçı, sık sık okul değiştirmek durumunda kaldı. Şükriye Tutkun kaç yaşında ve eşi kim? İşte Şükriye Tutkun biyografisi, hakkında merak edilenler…

ŞÜKRİYE TUTKUN KİMDİR?

Tutkun, 19 Eylül 1965 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Anne ve babasının ayrı olması nedeniyle sık sık okul değiştirdi ve sırasıyla; Kasımpaşa Çocuk Yuvası, Küçükyalı Kız Yetiştirme Yurdu, Anadoluhisarı Özel Eğitim İlkokulu, Kadıköy Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu'nda parasız yatılı olarak eğitim aldı. Kartal Maltepe Gülsuyu Ortaokulu, Maltepe Orhangazi Lisesi'ni bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü kazandı. İktisata ilgisi olmadığından İstanbul'a dönüş yaparak, yaklaşık 1 yıl Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümünde bir yıl eğitim aldıktan sonra okulu bırakmak durumunda kaldı.

Şükriye Tutkun, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümüne girdi. Etnomüzikolog Tugay Başar ile çocuk yuvalarında müzik öğretmenliği ile ilgili çalışmalar yaptı. Konservatuarda okuduğu yıllarda değişik zamanlarda TRT Gençlik Korosu, İstanbul Operası Gençlik Korosu, St. Antoine Kilisesi Korosu'nda soprano olarak görev aldı. Eğitimine devam ettiği süre içerisinde çocuk yuvalarında müzik öğretmenliği yaptı, çocuk koroları çalıştırdı. Yerel gazetelerde muhabirlik, anketristlik, Deli dergisinde kaligraflık, seslendirme, matbaada pikajörlük, reklam ajansında yardımcı grafikerlik yaptı.

BELÇİKA'DA ALBÜMÜ ÇIKTI

İlk albüm çalışması "Sevin Gayrı" ile piyasaya adım atan Tutkun, adından "Çiğdem Der ki" albümünü hazırladı. Zülfü Livaneli'nin "Nefesim Nefesine" albümünde Livaneli ile düet yaptı. Televizyonda program sundu. Birçok çizgi ve dizi filmde, reklam filmlerinde seslendirme yaptı. Altın plaketle ödüllendirilen Tutkun, "EMI" tarafından 1999 yılında Belçika'da Şükriye Tutkun albümünü piyasaya sürdü. Aynı sene "Pure Music 3" adlı çalışmada "Arda Boyları" türküsü ile yer aldı. 2002 yılında "Kumru" adlı üçüncü albümünü piyasaya sürdü.

Tutkun, "Türkü Müzikali" fikrini hayata geçirdi. Müzik, tiyatro ve halk danslarının iç içe olduğu ilk türkü müzikali Sultan Gelin 2003-2004 sezonunda izleyicisiyle buluştu. 2005 yılında ise ''Gücüm Yetene Kadar Tutkun''u çıkardı. 19 Eylül 2006'da ''Salıncak'' adlı albümü müzikseverle buluştu. Cushing Sendromu adı verilen hastalıkla mücadelesinde başarılı olan sanatçı, ilk evliliğini 1985 yılında yaptı.