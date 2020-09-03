Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
03.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:59
Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kuzey Kurdufan eyaletine bağlı El-Ubeyd kenti yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.
11 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI
Can pazarının yaşandığı korkunç kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Yaralılar Ubeyd Hastanesine kaldırıldı.