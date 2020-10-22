Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi

Sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı golcü Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha Bayern'in hüsranına uğradı.

Bayern Münih deplasmanında sezonun ilk Devler Ligi maçına çıkan İspanyol devi sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılırken, tecrübeli forvet etkisiz performansının yanı sıra Bayern Münih'e bir kez daha farklı mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.

8-2'LİK MAÇTA DA SAHADAYDI

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile Bayern Münih karşılaşmış ve Alman devi, sahadan 8-2'lik tarihi skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmıştı. O maçta Barcelona formasıyla 11'de sahaya çıkan Suarez, gol atmasına karşın tarihi yenilgiye engel olamamıştı.

33 yaşındaki Uruguaylı golcü böylece, Bayern Münih'e karşı oynadığı son 2 maçta 12 gol yiyerek 2 ağır mağlubiyet almış oldu.