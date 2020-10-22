Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi

Atletico Madrid'in tecrübeli forveti Luis Suarez, Bayern Münih karşısında yaşadığı ağır yenilgilerle gündem oldu. Geçtiğimiz sezon Barcelona'nın 8-2 mağlup olduğu maçta sahada olan Uruguaylı oyuncu, Atletico Madrid'in 4-0 mağlup olduğu maçta da forma giydiği ve üst üste 2 ağır yenilgi yaşamış oldu.