Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi
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Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi

22.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:10
Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi

Atletico Madrid'in tecrübeli forveti Luis Suarez, Bayern Münih karşısında yaşadığı ağır yenilgilerle gündem oldu. Geçtiğimiz sezon Barcelona'nın 8-2 mağlup olduğu maçta sahada olan Uruguaylı oyuncu, Atletico Madrid'in 4-0 mağlup olduğu maçta da forma giydiği ve üst üste 2 ağır yenilgi yaşamış oldu.

Sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı golcü Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha Bayern'in hüsranına uğradı.

Bayern Münih deplasmanında sezonun ilk Devler Ligi maçına çıkan İspanyol devi sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılırken, tecrübeli forvet etkisiz performansının yanı sıra Bayern Münih'e bir kez daha farklı mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.

8-2'LİK MAÇTA DA SAHADAYDI

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile Bayern Münih karşılaşmış ve Alman devi, sahadan 8-2'lik tarihi skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmıştı. O maçta Barcelona formasıyla 11'de sahaya çıkan Suarez, gol atmasına karşın tarihi yenilgiye engel olamamıştı.

33 yaşındaki Uruguaylı golcü böylece, Bayern Münih'e karşı oynadığı son 2 maçta 12 gol yiyerek 2 ağır mağlubiyet almış oldu.

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