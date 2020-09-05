Belediyeye ait su tankeri motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Hatay'ın Hassa ilçesinde su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Gasım K. idaresindeki Hassa Belediyesi'ne ait 31 U 6116 plakalı su tankeri, Küreci Mahallesi'nde, Abdullah Yeniçeri yönetimindeki 31 ACE 149 plakalı motosikletle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yeniçeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu yeniden açıldı.