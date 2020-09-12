Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rol aldığı filmler ve diziler nelerdir?

Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda Güler karakterini canlandırmıştır. Çok beğenilen Su Burcu Yazgı Coşkun'un kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu çok merak ediliyor. Peki Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, burcu ne, oynadığı diziler nelerdir?

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun doğum tarihi : 15 Nisan 2004

Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında : 16 yaşında

Su Burcu Yazgı Coşkun aslen nereli : İstanbul doğumlu

Su Burcu Yazgı Coşkun mesleği ne : Oyuncu

Su Burcu Yazgı Coşkun burcu ne : Koç

Su Burcu Yazgı Coşkun boyu kaç : 134 cm

Su Burcu Yazgı Coşkun kilosu kaç : 25 kg

SU BURCU YAZGI COŞKUN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER NELERDİR?

Kırmızı Oda : (Güler, Televizyon Dizisi 2020)

Kuzgun : (Naz, Televizyon Dizisi 2019)

Bizi Hatırla : (İrem, Sinema Filmi 2018)

Kara Yazı : (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)

Kadın : (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)

Bizim Hikaye : (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)

Aşk Yeniden : (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)

Sana Bir Sır Vereceğim : (Zeynep, Televizyon Dizisi 2013)

Sen Üzülme : (Mine, Televizyon Filmi 2013)

D@bbe: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)

Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)