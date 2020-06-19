Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Türkiye'nin büyük bir bölümüne zor anlar yaşatan sağanak yağış Adana'da da etkili oldu. Bir hastanenin su basan bodrum katında mahsur kalan engelli kadının imdadına dalgıç polis yetişti.
19.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:04
Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
GİRİŞ KATLARI SU BASINCA PANİKLE BODRUM KATA SIĞINDI
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanede tedavi gören 65 yaşındaki hasta, giriş katları su basınca panikle bodrum kata sığındı.
DALGIÇ POLİSLER ENGELLİ HASTAYI KURTARDI
Sel sularının kapattığı bodrumda mahsur kalan kadın için hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Suyla dolan kata giren itfaiyenin dalgıç ekibi, uzun uğraşlar sonucunda engelli hastayı kurtardı.
Kadın, kontrol için çevredeki bir hastaneye götürüldü.