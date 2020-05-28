Stratton film konusu nedir? Stratton film künyesi nedir? Stratton film oyuncuları kimler? Aksiyon ve macera filmi Stratton hakkında merak edilenler!

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STRATTON FİLM KONUSU NEDİR?

M16 ajanı olan John Stratton, ölümcül kimyasal silahların çalınmasını önlemek için meslektaşı Marty ile birlikte İran'a gönderilir. Ancak görev sırasında beklenmedik durumlar meydana gelir ve bu sırada Marty ağır bir şekilde yaralanır. Yaşananların ardından M16'daki üstleri tarafından geri çağırılan Stratton, öldüğü düşünülen eski Sovyet operatörü Barovsky'nin hayatta olduğunu ve çalınan kimyasal silahları kullanarak eski patronlarından intikam almayı planladığını öğrenir. Stratton, Barovsky'yi durdurmak için zaman karşı yarışır.

STRATTON

STRATTON FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Dominic Cooper

Tyler Hoechlin

Thomas Kretschmann

Tom Felton

Austin Stowell

Gemma Chan

Connie Nielsen

Derek Jacobi