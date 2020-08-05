Stajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajer mi, stajyer mi?

Stajyer kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Stajer nasıl yazılır? Stajer mi, stajyer mi? TDK'ya göre stajyer kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

STAJYER NASIL YAZILIR? STAJER Mİ, STAJYER Mİ?

Stajer nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "stajyer" şeklindedir.

Stajer: Yanlış

Stajyer: Doğru

TDK'YA GÖRE STAJYER NE DEMEK?

stajyer

isim, Fransızca stagiaire

Staj yapan kimse.

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