Stadyum sunucusu kimdir? Stadyum sunucusu Ersin Düzen kaç yaşında, nereli? Ersin Düzen hayatı ve biyografisi!

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STADYUM SUNUCUSU ERSİN DÜZEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Haziran 1975

Ersin Düzen kaç yaşında: 45yaşında

Nereli : Zonguldak, Türkiye

Hüseyin Ersin Düzen (d. 2 Haziran 1975, Zonguldak), Türk sunucu ve spor spikeri. Hafta sonları TRT Spor'da futbol programlarını sunmaktadır.

HAYATI

2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudu. Eskişehir'de kaldığı 4 yıl boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star TV'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Teleon TV'de Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star TV'de yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı. Telegol'deki görevinin ardından atv'ye transfer olarak Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programında Süper Lig maçlarını yorumladı. Aynı kanalda ayrıca Türkiye millî futbol takımının maçlarını, Kanal 1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başladı. Pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi dört gece Spor Gecesi isimli programı yaptı. Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde 3 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan 'Bak Hele Bak' adlı tiyatro tarzı komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuk görevini gerçekleştirdi. TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programını hazırlamakta ve moderatörlüğünü yapmaktadır.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

• 1997-2005: Star TV

• 2005-2007: atv

• 2007-2011: NTV

• 2008-2011: NTV Spor

• 2011-: TRT 1