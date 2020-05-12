St. Petersburg'da yoğun bakımda yangın çıktı beş koronavirüs hastası öldü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir hastanede çıkan yangında yoğun bakım ünitesindeki beş koronavirüs hastanın öldüğü açıklandı.

Rus haber ajansları, yangının aşırı yükleme nedeniyle bir solunum cihazının kısa devre yapmasından kaynaklandığını duyurdu.

Ajanslar, yangının kontrol altına alındığını ve 150 kadar hastanın tahliye edildiğini belirtti. Yangında kaç hastanın yaralandığı bilinmiyor.

Rusya vaka sayısında üçüncü sırada

Rusya dünya genelinde koronavirüs vakalarında üçüncü sırada. 220 binden kişinin hastalığa yakalandığı ülkede ölü sayısı 2000'in üzerinde. Dün de 11.656 yeni vaka bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü yaptığı açıklamada salgında uygulanan bazı önlemlerin hafifletileceğini söylemişti. Bu çerçevede, inşaat, tarla ve fabrikalarda çalışan işçilerin işbaşı yapacakları duyurulmuştu.

Başkent Moskova'da toplu taşıma araçları ve dükkanlarda maske ve eldiven takmak zorunlu.