Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de futbol gündemini değerlendirdi. Ligin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dilmen, bir yıllığına maçların play off sistemiyle oynanabileceği önerisinde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Görüşler birkaç parçaya ayrıldı. Dünyadaki bu kriz devam ediyor, her ülke kendi içine kapandı, kendi ülkesinin sağlığını daha önemli görüyor, bu da çok doğal. Hiç karşılaşmadığımız bir olayla, bizim kuşağın bile karşılaşmadığı bir olay. Yeni bir dünya, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal hayata geçeceğimiz kesin. Futbol önemli bir sektör, bununla birlikte en çok sevilen spor dalı. Önce sağlık demek lazım.

"ÖNGÖRÜLERİMİZ ÇOK DOĞRU DEĞİL"

İtalya Futbol Federasyonu oynamak istiyor, sebebi ekonomik olarak oynamak istemeleri. İtalya Spor Bakanı zor diyor. Fransa devlet olarak müdahale etti, diğer ligler için lobi oluşturuyor. Şu anda öngörülerimiz çok doğru değil.

"OYUNCULAR PERFORMANS KAYBINA UĞRADI"

Sosyal mesafesi vs korunarak, oyuncular 45 gündir ne kadar evlerinde çalışırlarsa çalışsınlar, yüzde 50'nin üzerinde performans kaybına uğradılar. Mayıs sonuna kadar idmanlarını yaparak, en azından 45 günü eritmiş olurlar. Oyuncuların 5 aylık bir fiziksel kaybı olur oynanmazsa.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE TARAFTARI OYNANMASIN DER"

Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarına sorsan, oynanmasın der. Tabii ki öncelikle sağlık için söyler ama hedefsiz kaldığı için de söyler. Karmakarışık bir durum var.

"MAYIS SONUNA KADAR BEKLENECEKTİR"

Antrenmanlar başlanabilir, Mayıs sonuna kadar beklenecektir. Fransa'nın sandalına, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler de binerse, biz nasıl başlayacağız?

"UEFA'NIN DERDİ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

UEFA'nın derdi Şampiyonlar Ligi ve UEFA'yı oynatmak, bunun nedeni sponsorlar. GazProm ve Socar, şu anda petrol fiyatları dipte. Önümüzdeki yıl Avrupa maçları olmasın. Diyelim ki Eylül'e kadar maçlar oynanmadı, seneye Avrupa Kupaları yok diyelim. UEFA'nın derdi ekonomi. FIFA Sağlık Kurulu açıklama yapıyor, Eylül'e kadar oynamayın diyor. 1 yıl Avrupa Kupaları olmasın, ne olacak?

"DİYELİM Kİ 12 HAZİRAN'DA BAŞLADI..."

12 Haziran'da maçlar başladı diyelim, maç falan izlemeyeceğiz, lunapark maçları göreceğiz. Langırt gibi olacak, onu söyleyeyim.

1 YILLIĞINA PLAYOFF ÖNERİSİ

Türkiye için şu önerim olabilir. Zaten 25 Temmuz'da bitecekse maçlar, Eylül'den önce de başlaması gözükmüyor, trafik de yoğun olacağı için, çok sevdiğim bir sistem değil ama playoff sistemine önümüzdeki yıl geçilmeli. 1 yıllığına playoff sistemine geçilebilir 2020-21 sezonu için.