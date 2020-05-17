Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Almanya'da spor spikeri Ian Darke, koronavirüs nedeniyle Bundesliga'da oynanan Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evine kurulan sistemle izleyicilere aktardı.
17.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:03
Koronavirüs sonrası futbolda kurallar kadar maçların aktarımındaki ritüeller de değişiyor. İngiltere'de Bundesliga'nın yayıncı kuruluşunda görev yapan spiker Ian Darke, Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı.
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Darke evine kurulan sistemle karşılaşmayı izleyicilere aktardı. Gereken durumlarda tecrübeli spikere, kanalın yine evinden çalışan prodüktörü yardımcı oldu.
"GARİP BİR GÜN GEÇİYORUZ"
Ünlü spiker Darke maç anlatımından bir bölümü sosyal medya hesabından "Garip günlerden geçiyoruz" yorumu ile paylaştı.